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مقتل 9 من داعش و9 مقاتلين مناهضين له في هجمات متفرقة بسوريا

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A fighter from the Kurdish People Protection Unit (YPG) poses for a photo at sunset in the Syrian town of Ain Issi, some 50 kilometres north of Raqqa, the self-proclaimed capital of the Islamic State (IS) group during clashes between IS group jihadists and YPG fighters on July 10, 2015. AFP PHOTO / DELIL SOULEIMAN (Photo by DELIL SOULEIMAN / AFP) syria - conflict - kurds - culture syria - conflict - kurds - culture syria - conflict
مقاتل كردي في الرقة (أرشيفية)
تنظيم داعش

مقتل 9 من داعش و9 مقاتلين مناهضين له في هجمات متفرقة بسوريا

نفّذت خلايا تابعة لداعش هجومين منفصلين استهدفا نقطتين عسكريتين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شرق سوريا

العربية.نت

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قُتل تسعة عناصر من تنظيم داعش في غارات روسية في وسط سوريا اليوم الخميس، بعد ساعات من مصرع تسعة مقاتلين محليين على يد متطرفين في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأحصى المرصد مقتل تسعة عناصر من داعش في غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق صحراوية ضمن محافظتي الرقة (شرق) وحماة (وسط).

قال إن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 22 جريحاً بعضهم في حالة خطرة".

وغالباً ما تشنّ روسيا، أبرز داعمي دمشق، غارات على مناطق انتشار داعش في البادية السورية المترامية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق.

مقاتلة روسية في سوريا (أرشيفية)
مقاتلة روسية في سوريا (أرشيفية)

على جبهة أخرى في شرق البلاد، نفّذت خلايا تابعة لداعش هجومين منفصلين استهدفتا نقطتين عسكريتين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وأفاد المرصد عن مقتل خمسة عناصر من "مجلس دير الزور العسكري" في هجوم لتنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي.

يذكر أن هذا المجلس يضم مقاتلين محليين، ويعمل تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية.

وطال الهجوم الثاني نقطة تابعة لقوات "الدفاع الذاتي"، التي تضم مجندين محليين في ريف دير الزور الغربي، ما أدى الى مقتل أربعة منهم.

قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور (أرشيفية)
قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور (أرشيفية)
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ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن القضاء على داعش في آذار/مارس 2019، لا تزال خلاياه تنفّذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف نقاطاً للقوات الكردية وحلفائها وأخرى لقوات النظام السوري.

وشنّ التنظيم الشهر الماضي هجوماً منسقاً على سجن يديره الأكراد في مدينة الحسكة (شرق)، شارك فيه مقاتلون من خارج السجن وآخرون معتقلون فيه، أعقبته اشتباكات استمرت أياماً وأوقعت مئات القتلى من الطرفين.

وقتل زعيم التنظيم أبو ابراهيم الهاشمي القرشي مع أفراد من عائلته خلال عملية معقّدة نفّذتها القوات الخاصة الأميركية في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي. ولم يعلّق التنظيم على مقتله بعد أو يعلن تعيين خلف له.

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