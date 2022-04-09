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غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في حماة بوسط سوريا

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Missile fire is seen over Damascus, Syria January 21, 2019. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE
تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف فوق دمشق (أرشيفية)
سوريا والأسد

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في حماة بوسط سوريا

مصدر عسكري سوري قال إن الصواريخ الإسرائيلية جاءت "من اتجاه شمال لبنان" وإن الدفاعات الجوية الصورية أسقطت بعضها

العربية.نت

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ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت لغارات إسرائيلية استهدف منطقة مصياف في حماة بوسط البلاد.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن الغارات الإسرائليية جاءت "من اتجاه شمال لبنان" واستهدفت "بعض النقاط في المنطقة الوسطى"، مضيفاً أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ "وأسقطت بعضها".

الجيش السوري في حماة (أرشيفية)
الجيش السوري في حماة (أرشيفية)

في السياق نفسه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وقوع انفجارات في مدينة مصياف الواقعة بريف حماة الغربي نتيجة ما وصفه بأنه "قصف إسرائيلي".

وبحسب مصدر عسكري، استهدفت الغارات الإسرائيلية مركز البحوث العلمية في مصياف. من جهته قال المرصد السوري إن الموقع الذي استهدفته إسرائيل يضم مجموعات مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وقال المرصد إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت عدة نقاط في محيط مدينة مصياف ونقطة في قرية السويدي ومعامل الدفاع في منطقة الزاوي بريف حماة الغربي. وأضاف أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

عناصر من حزب الله في سوريا (أرشيفية)
عناصر من حزب الله في سوريا (أرشيفية)
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وأوضح أن هذه المنطقة توجد بها ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني ومستودعات ومراكز بحوث لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها تسارعت مؤخراً.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات على الأراضي السورية، لكنها تكرّر على الدوام أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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