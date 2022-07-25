أكراد سوريا يسلمون طاجيكستان 146 فرداً من عائلات داعش

سلّمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، اليوم الاثنين، إلى وفد من دولة طاجيكستان، 146 امرأة وطفلاً من رعاياها، من أفراد عائلات مقاتلين في تنظيم داعش، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة "فرانس برس".

ومنذ إعلان هزيمة داعش في سوريا عام 2019، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، لكن غالبية الدول لم تستجب للنداءات.







نقل أفراد من عائلات داعش للمطار في القامشلي لإعادتهم إلى طاجيكستان نقل أفراد من عائلات داعش للمطار في القامشلي لإعادتهم إلى طاجيكستان نقل أفراد من عائلات داعش للمطار في القامشلي لإعادتهم إلى طاجيكستان نقل أفراد من عائلات داعش للمطار في القامشلي لإعادتهم إلى طاجيكستان

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وأكد المسؤول في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنّر الكعيط لوكالة "فرانس برس"، تسليم "146 شخصاً من نساء وأطفال" إلى سفير طاجيكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف.

ويتوزع هؤلاء، وفق الكعيط، بين 42 امرأة و104 أطفال، بينهم أيتام لم يحدد عددهم. وكانوا في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة.

وقال إن النساء "ومن خلال تواصلنا مع جهاتنا الأمنية لم يرتكبن أي جرم أو عمل إرهابي في مناطق شمال وشرق سوريا".

وشاهد مصورو وكالة "فرانس برس" النساء، وبعضهن غطين وجوههن، والأطفال داخل حافلات انطلقت بحماية عناصر من قوات سوريا الديمقراطية من مقر الإدارة الذاتية إلى مطار القامشلي تمهيداً لعودتهم إلى بلدهم.

وتم تسليم هذه الدفعة، وهي الأولى من نوعها إلى طاجيكستان، بعد تواصل استمر أشهراً عدة، وفق المسؤول الكردي.

وخلال مؤتمر صحافي عقد في مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي، قال السفير زبيدوف للصحافيين: "منذ فترة، يتخذ الجانب الطاجيكي كافة التدابير والترتيبات اللازمة لإيجاد السبيل لإعادة هؤلاء النساء والأطفال إلى طاجياكستان، عبر التنسيق مع الجهات المختصة".



عناصر من القوات الكردية ينظمون إعادة المواطنون الطاجيك لبلادهم عناصر من القوات الكردية ينظمون إعادة المواطنون الطاجيك لبلادهم

وأكد أن سفارة بلاده في الكويت "تعمل على إعادة المواطنين الطاجيك من نساء وأطفال ممن يتواجدون حالياً في مخيمي الهول وروج".

وقد تسلمت دول قليلة أفراداً من عائلات الدواعش المحتجزين في شمال شرق سوريا، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء المتطرفين.

وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش، وجود أكثر من 41 ألف أجنبي من عشرات الجنسيات، وغالبيتهم أطفال، في سجون ومخيمات الإدارة الذاتية الكردية.