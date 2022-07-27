مقتل جنديين تركيين بهجوم مدفعي على قاعدة في ريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد قتلى القصف الصاروخي على القاعدة العسكرية التركية في كلجبرين بريف حلب الشمالي إلى جنديين.

وكان المرصد أعلن مقتل أحد عناصر القوات التركية، أمس الثلاثاء، نتيجة سقوط قذائف مدفعية على محيط القاعدة مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب.

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قصف آخر

ويوم الاثنين، نفذت قوات النظام السوري قصفا صاروخيا على مناطق في ريف حلب الغربي.

بحسب المرصد، استهدف القصف محيط القاعدة التركية في دير سمعان ومناطق أخرى في أطراف قرية القاطورة، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

مقتل امرأة

كما أفاد المرصد بمقتل امرأة في قصف لقوات النظام على محيط قاعدة "البحوث العلمية" التركية بريف إعزاز في ريف حلب الشمالي.

وذكر المرصد أن القوات التركية ردت على الهجوم بقصف قريتي دير جمال ونيربية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب.

وكان المرصد السوري قد أشار إلى أن منطقة "خفض التصعيد" في شمال سوريا تشهد تصعيداً متواصلاً منذ أيام.

من جهتها، قصفت بعض الفصائل مواقع لقوات النظام جنوبي إدلب وشمالي اللاذقية.

استهدافات متبادلة

كما شهد سهل الغاب ومحاور كبانة بجبل الأكراد استهدافات متبادلة بين الطرفين بالقذائف والرشاشات الثقيلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي هذا القصف المتبادل وسط أجواء مشحونة حيث تهدد تركيا منذ أسابيع بشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا تستهدف القوات الكردية. من جهتها استعانت القوات الكردية بدعم من قوات النظام السوري لردع أي هجوم تركي جديد.