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4 قتلى من القوات الكردية في قصف تركي في الرقة

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Special forces from the Kurdish Asayish forces stand with their weapons in the city of Qamishli, Syria April 21, 2016. REUTERS/Rodi Said
عناصر من الأسايش في القامشلي (أرشيفية)
التدخل التركي

4 قتلى من القوات الكردية في قصف تركي في الرقة

القتلى هم ثلاث نساء ورجل سقطوا بعد استهداف سيارتهم في محيط قرية تل السمن بريف الرقة الشمالي

العربية.نت

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استهدفت طائرة مسيرة تركية اليوم الخميس قوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" في الرقة بسوريا مما أدى لمقتل 4 منهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن القتلى هم ثلاث نساء ورجل سقطوا بعد استهداف سيارتهم في محيط قرية تل السمن بريف الرقة الشمالي.

قوات كردية في الرقة في فبراير الماضي (أرشيفية)
قوات كردية في الرقة في فبراير الماضي (أرشيفية)

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد" أربعة من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عمليات "درع الفرات" و"نبع السلام" شمال سوريا.

في سياق متصل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاستهداف اليوم يرفع إلى 42 عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية منذ مطلع العام 2022.

طائرة مسيرة تركية (أرشيفية)
طائرة مسيرة تركية (أرشيفية)
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وبحسب المصرد، تسببت هذه الاستهدافات بسقوط قتيل مدني و34 قتيلاً من العسكريين بينهم 13 امرأة، بالإضافة لإصابة أكثر من 77 شخص بجراح متفاوتة.

ويأتي هذا القصف وسط أجواء مشحونة حيث تهدد تركيا منذ أسابيع بشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا تستهدف القوات الكردية. من جهتها استعانت القوات الكردية بدعم من قوات النظام السوري لردع أي هجوم تركي جديد.

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