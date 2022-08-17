سوريا.. قوات تركيا تحذر سكان حدود ريف حلب من هجوم جديد

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الثلاثاء، إن القوات التركية أطلقت تحذيرات للأهالي في المناطق التركية الحدودية المحاذية لجرابلس بريف حلب تمهيدا لقيامها بهجوم جديد على سوريا.

وذكرت الوكالة السورية أن هناك تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع التركي وحشد كبير للقوات على معظم المناطق المحاذية للأراضي التركية بأرياف حلب والحسكة والرقة، تزامنا مع التحذيرات.

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هذا وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية، الثلاثاء، أن 3 عسكريين قُتلوا وجُرح 6 آخرون في هجوم جوي تركي استهدف نقاطا عسكرية بريف حلب.

ونقلت التقارير عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم، حيث أوقعت خسائر بشرية ومادية، دون إعطاء تفاصيل.

وقال التلفزيون السوري: "قام الطيران الحربي التركي بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 (1137-1200 بتوقيت غرينتش) باستهداف بعض النقاط العسكرية في ريف حلب ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين". ولم يرد تعليق من الجانب التركي حتى الآن.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية التركية استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام في قرية تل جارقلي بريف عين العرب شرقي حلب، وأدت لسقوط 17 قتيلا وعددا آخر من الجرحى حالة بعضهم خطيرة.

وأضاف المرصد أن الاستهداف التركي تم برا وجوا في تلك المنطقة، دون معرفة ما إذا كان جميع القتلى من قوات النظام.

وشنت تركيا عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا منذ 2016، لتفرض سيطرتها على مئات الكيلومترات وتصل قواتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، مستهدفة في المقام الأول فصيل (وحدات حماية الشعب) الكردي والذي تصنفه منظمة إرهابية.



وتساند أنقرة كذلك بعض الفصائل المعارضة في الحرب السورية. وتتهم دمشق تركيا بدعم جماعات إرهابية داخل سوريا.