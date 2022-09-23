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ارتفاع قتلى القارب المنطلق من لبنان والغارق بسوريا لـ61

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Ambulances are seen during the rescue process of migrants in the port of Tartous, Syria September 22, 2022 in this picture obtained from social media. Saleh Sliman/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
سيارات إسعاف في ميناء طرطوس استعداداً لنقل الناجين الذين يتم انتشالهم من البحر إلى المستشفى

ارتفاع قتلى القارب المنطلق من لبنان والغارق بسوريا لـ61

الزورق انطلق من شمال لبنان منذ عدة أيام بقصد الهجرة إلى أوروبا وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة

العربية.نت

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ارتفع عدد ضحايا قارب المهاجرين الذي انطلق قبل أيام من لبنان باتجاه أوروبا وغرق قبالة سوريا إلى 61 قتيلاً حتى الآن، حسب ما أكده وزير النقل اللبناني علي حميّة لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.

وبدأت السلطات السورية في العثور على جثث في البحر قبالة ساحل طرطوس (شمال غرب) بعد ظهر أمس الخميس.

وتم حتى الآن إنقاذ 20 شخصاً من ركاب القارب المنكوب ونقلهم إلى المستشفى في سوريا للعلاج. وأوضحت السلطات السورية أن معظم الناجين يتلقّون مساعدة بواسطة الأوكسيجين، وبعضهم نقل إلى العناية المركزة.

سيارات إسعاف في ميناء طرطوس استعداداً لنقل الناجين الذين يتم انتشالهم من البحر إلى المستشفى
سيارات إسعاف في ميناء طرطوس استعداداً لنقل الناجين الذين يتم انتشالهم من البحر إلى المستشفى

وبحسب التلفزيون السوري، فإن المركب كان يستقلّه ما لا يقل عن 150 شخصاً.

ونقل المدير العام للموانئ البحرية السورية العميد سامر قبرصلي عن ناجين قولهم، إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.

من جهته، أشار حمية في تغريدة إلى أن "الزورق يحمل على متنه لبنانيين" لم يحدد عددهم.

ولبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة، يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري فرّوا من الحرب التي تعصف ببلدهم منذ أكثر من 10 سنوات. إضافة إلى ذلك يعيش عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، غالبيتهم في 12 مخيّماً.

ووفقاً للبنك الدولي، يمرّ لبنان منذ 2019 بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية على الصعيد الدولي منذ عام 1850 سببها سوء الإدارة وفساد الطبقة الحاكمة التي ظلّت بدون تغيير تقريباً لعقود.

وفي ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً من لبنان، وغالباً ما تكون وجهتهم جزيرة قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

نقل إحدى الناجيات لتلقي الاسعافات في ميناء طرطوس
نقل إحدى الناجيات لتلقي الاسعافات في ميناء طرطوس
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وفي أبريل الماضي، أسفر غرق مركب محمّل بالمهاجرين قبالة طرابلس (شمال) عن مصرع ستة منهم وأثار استياء شديداً في البلد المتأزم.

ووفقاً للأمم المتحدة، غادر أو حاول ما لا يقلّ عن 38 زورقاً يحمل أكثر من 1500 شخص مغادرة لبنان عن طريق البحر منذ 2020.

وفي 13 سبتمبر، أعلن جهاز خفر السواحل التركي مقتل ستة مهاجرين بينهم طفلان في عرض بحر إيجه، فيما جرى إنقاذ 73 آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى ايطاليا بعدما انطلقوا من طرابلس في شمال لبنان.

وتعلن السلطات اللبنانية مراراً إحباطها محاولات هجرة غير شرعية عبر البحر.

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