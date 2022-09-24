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86 قتيلاً في غرق المركب بسوريا.. وجثث الضحايا تصل لبنان

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Syrian Red Crescent during the rescue process of migrants in Tartous, Syria September 23, 2022. Syrian Red Crescent/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
الهلال الأحمر السوري ينقل جثة أحد الضحايا من ميناء طرطوس

86 قتيلاً في غرق المركب بسوريا.. وجثث الضحايا تصل لبنان

لا يزال البحث جارياً عن المزيد من الجثث قبالة سواحل طرطوس، علماً أن الناجين تحدثوا عن وجود حوالي 150 راكباً على الزورق عند انطلاقه من شمال لبنان

العربية.نت

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ارتفع إلى 86 قتيلاً عدد ضحايا قارب المهاجرين الغارق قبالة مدينة طرطوس السورية والذي يُشتبه بأنه أبحر من شمال لبنان قبل أيام متجهاً نحو أوروبا، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي السوري اليوم السبت.

وهذا الحادث هو الأكثر دموية حتى الآن، بعد سعي عدد متزايد من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين إلى الفرار بحراً من لبنان الذي تعصف به الأزمات، متجهين إلى أوروبا.

وأعلنت السلطات السورية أن أقارب الضحايا بدأوا في العبور من لبنان إلى سوريا للمساعدة في التعرف على أقربائهم واستعادة جثثهم.

وكان الزورق قد غادر لبنان يوم الثلاثاء، وبدأت أنباء الكارثة في التوالي منذ بعد ظهر الخميس.

جثتي ضحيتين وصلت إلى طرابس حيث تجمع أقاربهما
جثتي ضحيتين وصلت إلى طرابس حيث تجمع أقاربهما

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن وزير الصحة محمد حسن غباش قوله إنه جرى إنقاذ 20 شخصاً وهم يتلقون العلاج في المستشفى بمدينة طرطوس الساحلية.

من جانبه صرح وزير النقل اللبناني علي حمية أن من بين الناجين 12 سورياً و5 لبنانيين و3 فلسطينيين.

وبدأت الجمعة عملية نقل جثث الضحايا، وبينهم فلسطينيون، إلى لبنان، على متن سيارات إسعاف.

الصليب الأحمر اللبناني ينقل جثث الضحايا إلى لبنان
الصليب الأحمر اللبناني ينقل جثث الضحايا إلى لبنان
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ولا يزال البحث جارياً عن المزيد من الجثث قبالة سواحل سوريا، علماً أن الناجين تحدثوا عن وجود حوالي 150 راكبا على الزورق عند انطلاقه من المنية في شمال لبنان.

وعقب الكارثة قال الجيش اللبناني إن قواته اقتحمت أمس الجمعة منازل عدد من المهربين المشتبه بهم، واعتقلت أربعة في مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان وأفقرها. واعتقل ثلاثة آخرون في قرية دير عمار القريبة.

وقال الجيش إن المشتبه بهم متورطون في تهريب مهاجرين بحراً، بينما يخطط آخرون لشراء قوارب لنفس الغرض.

أقارب الضحايا في لبنان
أقارب الضحايا في لبنان
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