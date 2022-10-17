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FILE - In this file photo released Saturday, July 7, 2018 by the Syrian official news agency SANA, Syrian soldiers flash the victory sign at the Naseeb border crossing with Jordan, in the southern province of Daraa, Syria. When President Donald Trump meets Russia's Vladimir Putin on Monday, July 16, 2018, the Syrian conflict will be high on the agenda. President Bashar Assad, with crucial military and political assistance from Iran and Russia, has recaptured around 70 percent of the country, including its main cities, putting an end to any serious talk of regime change in Damascus. (SANA via AP, File)
القوات السورية في درعا (أرشيفية)
تنظيم داعش

القوات الروسية والسورية تقتل 20 عنصراً من داعش في درعا

الدواعش المستهدفون شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جندياً سورياً بالقرب من دمشق

العربية.نت
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نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ضابط روسي قوله في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن القوات الروسية والسورية قتلت 29 متطرفاً في عملية بجنوب سوريا، بينهم مسؤولون عن تفجير حافلة للجنود.

ونقلت "تاس" عن الميجر جنرال أوليغ إيغوروف قوله إن العملية وقعت في محافظة درعا الجنوبية.

وقال إيغوروف في إفادة صحفية إن "المجموعة الروسية المعنية بالتفاعل مع الوحدات الأمنية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بعملية خاصة في بلدة جاسم بمحافظة درعا جنوب سوريا لتصفية مقاتلي تنظيم داعش".

الحافلة التي تم استهدافها
الحافلة التي تم استهدافها
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وقالت "تاس" إن المقاتلين شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جندياً سورياً بالقرب من دمشق.

وقال إيغوروف إن من بين القتلى في العملية منظم الهجوم على الحافلة وآخرون مرتبطون بعمليات تنظيم داعش في محافظة الرقة.

وكان هجوم الحافلة أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف قوات الحكومة السورية منذ شهور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم كما لم يصدر أي تعليق من السلطات السورية.
وأدى الصراع في سوريا إلى مقتل مئات الآلاف وترك البلاد ممزقة.

وتتواجد القوات الروسية في سوريا منذ عام 2015 وقد ساعدت السلطات في حملتها لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

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