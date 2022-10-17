القوات الروسية والسورية تقتل 20 عنصراً من داعش في درعا

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ضابط روسي قوله في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن القوات الروسية والسورية قتلت 29 متطرفاً في عملية بجنوب سوريا، بينهم مسؤولون عن تفجير حافلة للجنود.

ونقلت "تاس" عن الميجر جنرال أوليغ إيغوروف قوله إن العملية وقعت في محافظة درعا الجنوبية.

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وقال إيغوروف في إفادة صحفية إن "المجموعة الروسية المعنية بالتفاعل مع الوحدات الأمنية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بعملية خاصة في بلدة جاسم بمحافظة درعا جنوب سوريا لتصفية مقاتلي تنظيم داعش".

وقالت "تاس" إن المقاتلين شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جندياً سورياً بالقرب من دمشق.

وقال إيغوروف إن من بين القتلى في العملية منظم الهجوم على الحافلة وآخرون مرتبطون بعمليات تنظيم داعش في محافظة الرقة.

وكان هجوم الحافلة أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف قوات الحكومة السورية منذ شهور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم كما لم يصدر أي تعليق من السلطات السورية.

وأدى الصراع في سوريا إلى مقتل مئات الآلاف وترك البلاد ممزقة.

وتتواجد القوات الروسية في سوريا منذ عام 2015 وقد ساعدت السلطات في حملتها لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.