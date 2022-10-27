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A handout picture released by the official Syrian Arab News Agency (SANA) on August 20, 2021 shows a light spot over the capital Damascus late on August 19, 2021. (File photo: AFP)
التصدي لغارات إسرائيلية سابقة على دمشق (أرشيفية)
سوريا والأسد

ثالث هجوم في أسبوع.. إسرائيل تستهدف مواقعا في محيط دمشق

وسائل إعلام رسمية أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدداً من الصواريخ بينما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع دوي انفجارات عنيفة في دمشق

العربية.نت
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استهدفت غارات إسرائيلية بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس نقاطاً في محيط دمشق، في ثالث ضربات من هذا النوع منذ يوم الجمعة.

وأفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" عن سماع دوي انفجارات في دمشق، فيما أعلن الاعلام الرسمي السوري عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ "معادية".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلاً عن مصدر عسكري أن الهجوم استهدف "بعض النقاط في محيط مدينة دمشق". وأضافت "تصدت وسائط دفاعنا الجوي" للصواريخ "وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات"، من دون أن توضح ماهية المواقع المستهدفة.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات الإسرائيلية استهدفت نقاطاً قرب مطار دمشق الدولي، ولم يتضح ما اذا كانت المواقع تعود للجيش السوري أو ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو حزب الله اللبناني.

غارات سابقة فوق مطار دمشق (أرشيفية)
غارات سابقة فوق مطار دمشق (أرشيفية)
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والجمعة، استهدفت ضربات جوية إسرائيلية نقاطاً في محيط دمشق، وتكررت مجدداً الإثنين خلال النهار ما أسفر عن إصابة عسكري بجروح.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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