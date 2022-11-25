أميركا: لم نأذن لتركيا بشن عملية عسكرية شمال سوريا

فيما تتصاعد المخاوف من تنفيذ تركيا تهديداتها بشن عملية برية واسعة في الشمال السوري، أكد المبعوث الأميركي إلى المنطقة، نيكولاس غرانجر، أن بلاده لم تعط موافقة لأنقرة من أجل شن عمليتها العسكرية .

وقال في تصريحات للعربية/الحدث، اليوم الجمعة، "أبلغنا أنقرة عبر سفيرنا معارضتنا الشديدة لعمليتها العسكرية".

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كما أضاف "العمليات العسكرية تقوض جهود مكافحة داعش وتهدد الاستقرار في المنطقة".

عمليات مستمرة

أتى ذلك، فيما جددت تركيا اليوم الجمعة التأكيد أن عملياتها العسكرية مستمرة في الشمال العراقي والسوري ضد القوات الكردية التي تصفها بالإرهابية. وأعلن وزير الدفاع، خلوصي آكار، أن عملية "المخلب - السيف" التي أطلقتها بلاده الأحد الماضي، مستمرة براً وجواً، حتى يتوقف "خطر الإرهابيين".

فيما نفى آكار مزاعم "قصف القوات التركية نقطة مراقبة أميركية" شمال سوريا، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

الأكبر والأشمل

وكان الوزير التركي أعلن في وقت سابق بأن العملية، التي أطلقتها بلاده هي "الأكبر والأشمل والأكثر فاعلية" ضد المسلحين بشمال العراق وسوريا.

كما دعا الدول المعنية خاصة الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفه بدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

يذكر أن للولايات المتحدة قرابة 900 جندي يتمركزون خصوصاً في شمال شرق سوريا، حيث يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب لمحاربة فلول داعش.

وكانت أنقرة أطلقت منذ الأحد الماضي، سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتواصل ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا على السواء.

فيما أتت تلك العملية بعدما اتهمت السلطات التركية الطرفين، رغم نفيهما، بالمسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 بجروح.