روسيا: نجري اتصالات مع دمشق بشأن اقتراح أردوغان لقاء الأسد

نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية قوله اليوم الجمعة إن موسكو ترحب باقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنشاء آلية ثلاثية لتعزيز المسار الدبلوماسي بين تركيا وروسيا وسوريا.

وقال بوغدانوف إن "موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا".

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كما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء أن موقف سوريا من الفكرة، التي يمكن أن تشمل عقد قمة بين قادة الدول الثلاث، لم يعرف بعد لكن موسكو على اتصال بمسؤولين في دمشق.

بدورها قالت وكالة "سبوتنيك"، نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تجري اتصالات مع دمشق بشأن اقتراح أردوغان عقد لقاء يضم الرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين.

وكان أردوغان صرح أمس الخميس بأنه عرض على بوتين عقد لقاء ثلاثي يضم زعيمي البلدين إضافة إلى سوريا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي قابل هذا العرض "بإيجابية".