لم تكتمل الفرحة.. طفل وشقيقته يخرجان من بين الركام يتيمان
لا تتوقف القصص المأساوية في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمّر الذي أودى بحياة 13000 قتيلا بكل البلدين حتى اليوم.
ففي مقطع فيديو جديد نشرته عناصر الدفاع المدني السوري الأربعاء، عبر صفحتها في تويتر، أظهر عملية إخراج طفل وشقيقته من تحت الأنقاض بعد انهيار منزلهما في بلدة ملس بريف إدلب بفعل الزلزال.
وعلى الرغم من صرخات النصر التي رافقت عملية الإنقاذ، إلا أن الفرحة لم تكتمل.
فالصغيران فقدا كل أفراد عائلتهما بفعل الكارثة، وأصبحا يتيمين.
آلاف الضحايا
يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.
2/1 ـ قصة إنقاذ أسطورية بعد أكثر من خمسين ساعة من الزلزال المدمر لطفل واخته من تحت أنقاض منزلهم في بلدة ملس في ريف #إدلب— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023
اليوم الأربعاء 8 شباط….#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/JdMGwsqpCv
وقضى أكثر من 2100 شخص، وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.
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