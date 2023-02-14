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من عملية إنقاذ العائلة من تحت الركام في أنطاكيا
زلزال تركيا

إنقاذ أب سوري وابنته بعد 208 ساعات تحت الأنقاض في تركيا

لا يزال عمال الإنقاذ يحاولون انتشال باقي أفراد الأسرة الـ5 بينما لا يعرف إن كانوا لا يزالون أحياء أم لا

العربية.نت
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أظهرت لقطات فيديو إنقاذ سوري يبلغ من العمر 65 عاماً وفتاة من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكيا بجنوب تركيا بعد 208 ساعات من الزلزال المدمر الذي دمر المنطقة.

وبحسب ما تفيد الأنباء، فإن الشخصين اللذين تم إنقاذهما هما أب وابنته بينما لا يزال 5 من أفراد هذه الأسرة تحت الأنقاض، ولا يعرف إن كانوا على قيد الحياة أم لا.

وعبّر عمال الطوارئ عن أملهم في إنقاذ مزيد من أفراد الأسرة قريباً.

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وبعملية الإنقاذ هذه يرتفع عدد من انتشلوا أحياء من تحت الأنقاض اليوم إلى تسعة ناجين في ولايات تركية مختلفة.

يأتي هذا بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن 35418 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، ما يجعل الكارثة الأكثر فتكاً منذ تأسيس البلاد قبل 100 عام.

وقال أردوغان إن 105505 أشخاص أصيبوا نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش في 6 فبراير/شباط.

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