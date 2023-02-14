إنقاذ أب سوري وابنته بعد 208 ساعات تحت الأنقاض في تركيا

أظهرت لقطات فيديو إنقاذ سوري يبلغ من العمر 65 عاماً وفتاة من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكيا بجنوب تركيا بعد 208 ساعات من الزلزال المدمر الذي دمر المنطقة.

وبحسب ما تفيد الأنباء، فإن الشخصين اللذين تم إنقاذهما هما أب وابنته بينما لا يزال 5 من أفراد هذه الأسرة تحت الأنقاض، ولا يعرف إن كانوا على قيد الحياة أم لا.

فرق الإنقاذ التركية تنقذ شخصين من عائلة سورية مكونة من 7 أشخاص في أنطاكية

#زلزال_سوريا_تركيا#العربية pic.twitter.com/HKUkomBceB — العربية (@AlArabiya) February 14, 2023

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وعبّر عمال الطوارئ عن أملهم في إنقاذ مزيد من أفراد الأسرة قريباً.

وبعملية الإنقاذ هذه يرتفع عدد من انتشلوا أحياء من تحت الأنقاض اليوم إلى تسعة ناجين في ولايات تركية مختلفة.

يأتي هذا بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن 35418 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، ما يجعل الكارثة الأكثر فتكاً منذ تأسيس البلاد قبل 100 عام.

وقال أردوغان إن 105505 أشخاص أصيبوا نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش في 6 فبراير/شباط.