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Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Syrian President Bashar al-Assad at the Kremlin in Moscow, Russia, September 13, 2021. Picture taken September 13, 2021. (Reuters)
لقاء سابق في 2021 بين الأسد وبوتين
سوريا والأسد

الأسد يلتقي بوتين اليوم.. والمصالحة مع تركيا على رأس الملفات

الرئيس الروسي يعتزم مناقشة العلاقات الثنائية مع نظيره السوري، فضلاً عن قضايا التسوية في سوريا

العربية.نت
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من المقرر أن يجري الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والسوري بشار الأسد، عصر اليوم الأربعاء، محادثات في موسكو التي وصلها الأسد مساء أمس.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، بهذا الشأن: "نتوقع بدء المحادثات الروسية السورية بين الوفود بعد الساعة 15:00 تقريباً، ثم يلتقي الرئيسان حول مائدة عمل، ويتحدثان وجها لوجه".

كما أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم مناقشة العلاقات الثنائية مع نظيره السوري، فضلاً عن قضايا التسوية في سوريا.

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وقال بيسكوف إنه سيتم مناقشة "أولاً وقبل كل شيء، العلاقات الروسية السورية الثنائية، والتعاون حيال إعادة إعمار الجمهورية العربية السورية بعد الحرب، واستمرار التسوية السورية على جميع الجوانب، مع التركيز على الأولوية المطلقة لسيادة ووحدة أراضي سوريا".

كما قال بيسكوف إن بوتين والأسد سيتطرقان إلى قضية العلاقات بين دمشق وأنقرة خلال المحادثات في موسكو.

وقال بيسكوف رداً على سؤال إن كانت المباحثات بين بوتين والأسد ستؤثر على احتمال لقاء الأسد نظيره التركي: "بالطبع، سيتم التطرق بالتأكيد إلى موضوع العلاقات السورية التركية اليوم بطريقة أو بأخرى".

ويرافق الأسد في زيارته الرسمية لموسكو وفد من السياسيين والعسكريين السوريين.

يذكر أن آخر لقاء بين بوتين والأسد كان في سبتمبر 2021، عندما تواجد الرئيس السوري في موسكو بزيارة رسمية أيضاً.

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