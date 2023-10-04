انفجارات في الحسكة.. مسيرة تركية تقصف ثكنة لقسد

مع تصاعد التوتر بين أنقرة والفصائل الموالية لحزب العمال الكردستاني، ضربت القوات التركية موقعا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سوريا.

فقد سمعت انفجارات في ثكنة عسكرية تابعة لقسد في منطقة ريف الحسكة، جراء هجوم بمسيرة تركية على الموقع، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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كما أوضح أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع المستهدف وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

استهدافات سابقة

والشهر الماضي أيضا (سبتمبر) استهدفت مسيرتان تركيتان مواقع لقسد بريف القامشلي في محافظة الحسكة السورية.

كما صعّدت القوات التركية من هجماتها على مناطق سيطرة تلك القوات المدعومة أميركيا في الرقة بشمال شرقي سوريا، ضمن موجة استهدافات مستمرة منذ أشهر.

إلا أن استهداف اليوم يأتي بعد أيام قليلة على الهجوم الذي شهده مبنى تابع لوزارة الدفاع في أنقرة، وأعلن الكردستاني تنفيذه.

وتصنف السلطات التركية "سوريا الديمقراطية" التي تتكون من أغلبية كردية فضلا عن مقاتلي عرب، على قوائم الإرهاب، وتعبرها جناحاً أو تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني"، وهو ما تنفيه الأخيرة.

يشار إلى أن عدد عناصر تلك القوات يقدر بنحو 100 ألف، ينتشرون في أربع محافظات سورية، وهي الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب الشرقي والشمالي.

وقد دأبت أنقرة خلال السنوات الماضية على استهداف مواقعهم، مؤكدة عزماً على دفعهم عن حدودها إلى الداخل السوري.