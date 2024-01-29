انفجارات تهز السيدة زينب بدمشق.. وقصف مقار للحرس الثوري

وسط مشهد عام متوتر في المنطقة، لاسيما بعد الهجوم بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة أميركية في شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية، وأدت إلى مقتل 3 جنود أميركيين، هزت انفجارات العاصمة دمشق.

فقد أفادت مصادر العربية/الحدث، اليوم الاثنين، بقصف مقار للحرس الثوري الإيراني في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق

في حين أشارت وسائل إعلام سورية إلى استهداف مزارع ممتدة من عقربا إلى منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة، واصفة الهجوم بـ "العدوان الإسرائيلي". بينما أفيد بمقتل شخصين وإصابة آخرين.

قصف إسرائيلي

من جانبه، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، للعربية/الحدث أن غارة استهدفت مقراً لميليشيات مدعومة من إيران في منطقة السيدة زينب، مرجحاً أن تكون إسرائيلية.

يذكر أن 13 شخصاً قتلوا بينهم خمسة مستشارين في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية في دمشق، يوم السبت الماضي. واستهدفت الغارة حينها مبنى في حي المزة في غرب دمشق حيث مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية وسفارات ومنظمات أممية.

وفي أواخر الشهر الماضي (25 ديسمبر 2023) قتل القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي قرب دمشق، وفي مطلع الشهر الحالي اغتيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، والقيادي العسكري في حزب الله وسام الطويل في جنوب لبنان، في عمليات اتهمت إسرائيل بتنفيذها.

أتت تلك الضربات بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والتي تزداد الخشية الدولية من اتساع رقعتها.

طائرات مجهولة تستهدف مقار تابعة لميليشيات #إيران في منطقة السيدة زينب بـ #دمشق.. المرصد السوري يكشف التفاصيل#سوريا#الحدث pic.twitter.com/zJI8ebnKm1 — ا لـحـدث (@AlHadath) January 29, 2024

ضربات جوية مماثلة

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري.

فيما امتنعت تل أبيب إلا في ما ندر عن تبني تنفيذ هذه الضربات، لكنها كررت مرارا أنها ستتصدى لما تصفه بأنها محاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، استهدفت إسرائيل مراراً الأراضي السورية، وقد طال القصف مرات عدة مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأيضاً مواقع تابعة لحزب الله.