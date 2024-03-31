قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق.. وأنباء عن مقتل شخصين
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارة إسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في جمرايا
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أفادت وزارة الدفاع السورية مساء الأحد بإصابة مدنيين اثنين في هجوم جوي إسرائيلي من اتجاه الجولان على مواقع في محيط العاصمة دمشق.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن القصف الجوي الإسرائيلي استهدف عدداً من النقاط وتسبب أيضاً في بعض الخسائر المادية.
وكانت وكالة الأنباء السورية ذكرت في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي "تصدت لأهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق.
المرصد السوري: قتيلان جراء الغارة الإسرائيلية على مركز البحوث العلمية في "جمرايا" بريف #دمشق#سوريا#العربية pic.twitter.com/Og8uxa2lMx— العربية (@AlArabiya) March 31, 2024
من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "استهدف ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية، منطقة البحوث العلمية في جمرايا بدمشق، مما أدى لاندلاع النيران في الموقع". وأكد المرصد السوري سقوط قتيلين جراء الغارة الإسرائيلية.
تأتي الضربات بعدما أفاد المرصد بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت الجمعة عن مقتل 52 شخصاً في حلب (شمال)، من بينهم 38 عسكرياً وسبعة أعضاء في حزب الله اللبناني.
وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.
وتكثفت هذه الضربات بعد اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفها بمساع تبذلها طهران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
كما استهدفت الولايات المتحدة فصائل موالية لإيران في شرق سوريا.
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