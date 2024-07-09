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خاص

سوريا.. قتيلان بقصف إسرائيلي طال سيارة تابعة لحزب الله

دبي - العربية.نت
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أفادت مصادر العربية/الحدث باستهداف مسيّرة لسيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة على طريق يابوس في ريف دمشق.

غارة جوية إسرائيلية تستهدف محيط مدينة بانياس في الشمال السوري سوريا سوريا والأسد غارة جوية إسرائيلية تستهدف محيط مدينة بانياس في الشمال السوري

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف طال سيارة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان وأسفر عن قتيلين.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستهدف بمسيّرة في ريف دمشق عنصر بقوة الدفاع الجوي لحزب الله.

إلى ذلك، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، أن المستهدف بغارة ريف دمشق هو مسؤول كبير في حزب الله يدعى "ياسر قرنبش"، وهو يتولى مسؤوليات بوحدة نقل الأفراد والسلاح إلى سوريا.

غارة في محيط بانياس

جاء ذلك بعد شن إسرائيل ليل الاثنين-الثلاثاء غارة جوية استهدفت محيط مدينة بانياس في الشمال السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الغارة جاءت "من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس"، واستهدفت "إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس" وأدت "إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

ومنذ بدء اندلاع النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا استهدفت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، ولكن أيضاً مواقع للجيش السوري.

لكن وتيرة الغارات والقصف ازدادت بعد بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي وتصاعد حدة التوتر في المنطقة.

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