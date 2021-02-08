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شاهد.. الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً غرب مأرب

اليمن والحوثي

شاهد.. الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً غرب مأرب

الجيش استدرج نحو 20 عنصراً من الحوثيين إلى كمين محكم في جبهة المخدرة قبل أن يطبق عليهم الحصار ويوقعهم بين قتيل وجريح

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العربية.نت - أوسان سالم 

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قالت قوات الجيش اليمني إنها كسرت الأحد هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن جنود الجيش والمقاومة "سحقوا مجاميع حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في ميسرة جبهة صرواح، وأوقعوا الكثير من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وفي الجبهة ذاتها، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بعدّة غارات، مواقع وتعزيزات حوثية. وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب
الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب

وفي السياق نفسه، استدرج الجيش اليمني نحو 20 عنصراً من الميليشيات الحوثية إلى كمين محكم في جبهة المخدرة، قبل أن يطبق عليهم الحصار ويوقعهم بين قتيل وجريح.

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وتزامن ذلك مع قصف شنّته مدفعية الجيش الوطني استهدف مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهة المخدرة. وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، بحسب مركز الجيش اليمني.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش ضد عناصر الميليشيات الانقلابية في جبهة المخدرة.

يذكر أن الميليشيا الحوثية، بعد أن تكبّدت خسائر كبيرة على يد الجيش اليمني في جبهات القتال، لجأت إلى أساليب إرهابية معهودة حيث استهدفت مدينة مأرب المكتظّة بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي وطائرة مسيّرة انتحارية الأحد، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

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