قُتل صياد بانفجار زورق حوثي مفخخ ومسيّر عن بُعد أثناء ارتطامه بقارب صيد في شواطئ جزيرة سانا الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لليمن.

وذكر موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي أن الصياد محسن الجماعي، وهو من أبناء مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، قُتل يوم الخميس الماضي بانفجار زورق حوثي مفخخ ومسيّر عن بُعد ارتطم بقاربه وهو يمارس الصيد في شواطئ جزيرة سانا بالبحر الأحمر.

وتقع جزيرة سانا، التي يتخذها الصيادون محطة تجمّع لهم، شمال غرب المياه الإقليمية اليمنية وتتبع إدارياً مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة، وتبعد عن شواطئ ميدي ما يقارب أربعين ميلاً بحرياً.

وكثفت ميليشيا الحوثي مؤخراً من عملياتها العسكرية في البحر الأحمر من خلال الألغام البحرية والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بُعد.