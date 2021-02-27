.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجيش اليمني: مقتل أكثر من 350 حوثياً غرب مأرب

Houthi troops ride on the back of a police patrol truck after participating in a Houthi gathering in Sanaa, Yemen February 19, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah
مقاتلون حوثيون (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجيش اليمني: مقتل أكثر من 350 حوثياً غرب مأرب

خاض الجيش مسنوداً بالتحالف معارك خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء السبت، مصرع أكثر من 350 عنصراً من الميليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، في المعارك التي درات خلال الساعات الماضية في جبهات القتال غربي مأرب، شمالي شرق البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الجيش الوطني وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية خاض خلال الساعات الماضية معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهات القتال المختلفة غرب محافظة مأرب، وكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن المعارك التي خاضها الجنود خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح أسفرت عن مصرع أكثر من 350 عنصراً من الميليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات سقوط الجرحى والأسرى.

من جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
من جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
وزير خارجية اليمن: اليمن وزير خارجية اليمن: "الحوثي" تسعى لإطالة أمد النزاع تنفيذاً لأجندة إيران

وأوضح أن الجيش كبّد الميليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، ومن ضمنها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات.

كما استهدف طيران التحالف تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، وفق البيان.

وللأسبوع الثاني على التوالي، يخوض الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية معارك واسعة ضد ميليشيات، على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوب مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد