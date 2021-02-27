الجيش اليمني: مقتل أكثر من 350 حوثياً غرب مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء السبت، مصرع أكثر من 350 عنصراً من الميليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، في المعارك التي درات خلال الساعات الماضية في جبهات القتال غربي مأرب، شمالي شرق البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الجيش الوطني وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية خاض خلال الساعات الماضية معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهات القتال المختلفة غرب محافظة مأرب، وكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن المعارك التي خاضها الجنود خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح أسفرت عن مصرع أكثر من 350 عنصراً من الميليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات سقوط الجرحى والأسرى.

وأوضح أن الجيش كبّد الميليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، ومن ضمنها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات.

كما استهدف طيران التحالف تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، وفق البيان.

وللأسبوع الثاني على التوالي، يخوض الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية معارك واسعة ضد ميليشيات، على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوب مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.