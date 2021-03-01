ألمانيا: أعمال الحوثيين الطائشة تؤزم الوضع

أدانت ألمانيا اليوم الاثنين هجمات الحوثي على المراكز المدنية، واصفة إياها بالتصرفات الطائشة. وقال مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الألمانية كريستيان باك إن إطلاق الصواريخ الباليستية على التجمعات السكانية المدنية كما حصل في الرياض يوم السبت الماضي أمر غير مقبول على الإطلاق.

The launching of ballistic missiles toward civilian population centers such as in Riyadh on Saturday is completely unacceptable. Such reckless acts of violence serve no legitimate purpose and could lead to a dangerous escalation. What #Yemen needs is a return to diplomacy. — Christian Buck (@GermanyOnMENA) March 1, 2021

كما شدد في تغريدة على حسابه على تويتر على أن أعمال العنف الطائشة لا تخدم أي غرض مشروع ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد خطير.

إلى ذلك، دعا للعودة إلى التفاوض، قائلاً "ما يحتاجه اليمن هو العودة إلى الدبلوماسية".

إدانات دولية

وكان الاتحاد الأوروبي أدان بدوره أمس محاولة الحوثيين استهداف العاصمة السعودية السبت. وقال سفير الاتحاد لدى السعودية: "مثل هذه الهجمات تعرض المدنيين للخطر، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني"، مضيفاً "يجب أن تتوقف تلك الهجمات".

بدورها أدانت كل من فرنسا وبريطانيا هجمات الميليشيات الباليستية. وشددت الخارجية البريطانية على أن تلك الهجمات على السعودية ومحافظة مأرب غير مقبولة وتهدد حياة المدنيين.

بدوره، أدان السفير الفرنسي بالرياض، الهجوم الباليستي على العاصمة السعودية، واعتداءات المسيرات المفخخة لميليشيا الحوثي على مدينتي جيزان وخميس مشيط.

شظايا فوق الرياض

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، كان أعلن صباح أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

فيما أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بأن أضرارا مادية لحقت بأحد المنازل في الرياض دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، جراء تلك الشظايا، مضيفا أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.