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كاميرا "العربية" ترافق الجيش اليمني في محافظة حجة

مراسل العربية هاني الصفيان من حجة

كاميرا "العربية" ترافق الجيش اليمني في محافظة حجة

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دبي - قناة العربية

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رافقت كاميرا "العربية" ومراسلها هاني الصفيان عمليات الجيش اليمني في محافظة حجة.

وأكد مراسل "العربية الصفيان" نقلاً عن مصادر أمنية وطبية يمنية، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الحوثيين في حجة إلى 100.

ورافقت كاميرا "العربية" الجيش اليمني أثناء نزع الألغام التي زرعها الحوثي في حجة، ونقلت "العربية" مشاهد مباشرة من الحقل الذي زرعه الحوثي في مناطق المدنيين في حجة.

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وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر في محافظة حجة، شمال غرب العاصمة صنعاء، فيما تمكن الجيش اليمني من قطع طرق إمداد للحوثيين في المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل "العربية"، الاثنين.

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