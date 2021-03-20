الوباء يشتد.. مراكز العزل تستنفذ طاقتها في اليمن

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية الشرعية، الجمعة، نفاد أسطوانات الأوكسجين وازدحام غرف العناية المركزة بالمستشفيات بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، إن اسطوانات الأوكسجين وأجهزة العناية نفدت في مراكز العزل الخاصة بكوفيد-19.

كما أكد في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أن غرف العناية بمراكز العزل الخاصة بعلاج كورونا وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى، مناشدا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام وارتداء الكمامات والابتعاد عن المرضى المشتبهين بحالات كورونا.

منحى الوباء يتصاعد

يأتي ذلك، فيما أكدت اللجنة اليمنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يتصاعد في البلاد، مناشدة وزارة الصحة اليمنية بإغلاق كامل لوقف تفشي الفيروس.

وقالت المتحدثة الرسمية للجنة، إشراق السباعي، في بيان، إن المنحنى الوبائي في اليمن يتصاعد، فأعداد المصابين تضاعفت عن الأسبوع الماضي، داعية اليمنيين إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

91 إصابة

في السياق، أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية، الجمعة، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ‏حضرموت 31، وعدن 34، والمهرة 10، وشبوة 3 وتعز 11، لحج 2.

كما سجلت اللجنة 10 حالات وفاة، في حضرموت 6 و2 في تعز و2 في المهرة.

و⁩بموجب إعلان لجنة الطوارئ، يرتفع عدد حالات الإصابة في مناطق الحكومة اليمنية الشرعية، إلى 3217 منها 733 حالة وفاة و1529 حالة تعاف.