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مأرب.. الجيش يسيطر على مواقع هامة والتحالف يستهدف الميليشيات

الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)
الجيش اليمني في مأرب
اليمن والحوثي

مأرب.. الجيش يسيطر على مواقع هامة والتحالف يستهدف الميليشيات

التحالف: عمليات الإسناد التي نقوم بها للجيش اليمني ذات تأثير قوي على الميليشيات الحوثية

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العربية.نت - أوسان سالم

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حرر الجيش اليمني، اليوم الأحد، مواقع هامة في جبهتي الكسارة والمشجح في محافظة مأرب، عقب هجوم عنيف شنه على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله، إن عناصر "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوماً قوياً على مواقع الميليشيات الحوثية في الكسارة والمشجح، تمكنوا من خلاله تحرير مواقع مهمة في جبهة الكسارة والمشجح، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين "تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش".

قوات من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
قوات من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)

وأشاد المصدر بدور طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني، مؤكداً أن طيران التحالف تمكن من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب.

في سياق متصل، عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، فيديوهات لاستهداف معدات وعناصر الحوثيين، في إطار عملياته لدعم الجيش الوطني في مأرب.

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ودمّر التحالف "منظومة دفاع جوي معاد تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب"، وشمل تدمير المنظومة "كافة مكوناته والخبراء الأجانب"، بحسب التحالف.

وأضاف أن "جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني". وشدد التحالف على استمراره في "دعم عمليات الجيش الوطني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين".

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