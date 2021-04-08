.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجيش اليمني يدحر ميليشيات الحوثي من عدة مواقع غرب مأرب

Soldiers ride on the back of a patrol truck during the burial of Brigadier General Abdul-Ghani Shaalan, Commander of the Special Security Forces in Marib who was killed in recent fighting with Houthi fighters in Marib, Yemen February 28, 2021. REUTERS/Ali Owidha
الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يدحر ميليشيات الحوثي من عدة مواقع غرب مأرب

مدفعية الجيش اليمني دمّرت 3 أطقم تابعة للمليشيا مما أدى لسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية من عدة مواقع غرب محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان بأن قوات الجيش الوطني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، شنّت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، من عدّة مواقع في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
مبعوث سويدي في مأرب لمعاينة تداعيات هجوم الحوثي الإنسانية اليمن اليمن والحوثي مبعوث سويدي في مأرب لمعاينة تداعيات هجوم الحوثي الإنسانية

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن المعارك التي خاضها الجيش الوطني والمقاومة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني دمّرت 3 أطقم تابعة للمليشيا، مما أدى لسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟ كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
الأكثر قراءة
إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي
بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي
خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث
ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه "الثلاثي"
توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن
فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة
قبل أن تذهب
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
اكتشف المزيد