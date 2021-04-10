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مصرع عشرات الحوثيين وتدمير آليات عسكرية في مأرب وحجة

الجيش اليمني في حجة اليمن 10 ابريل 2021
الجيش اليمني في جبهات القتال في حجة
اليمن والحوثي

مصرع عشرات الحوثيين وتدمير آليات عسكرية في مأرب وحجة

عناصر الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للميليشيا باتجاه مواقع في جبهتي الكسارة والمشجح.. ومصرع 53 من عناصرها

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في معارك عنيفة وغارات جوية لتحالف دعم الشرعية غربي محافظتي مأرب وحجة.

الجيش اليمني في حجة
الجيش اليمني في حجة

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن أكثر من 50 عنصراً من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وجُرح آخرون بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب شرقي البلاد.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله، إن عناصر الجيش والمقاومة كسروا هجوماً لميليشيا الحوثي باتجاه مواقع في جبهتي الكسارة والمشجح، مؤكداً أن المعركة انتهت بفرار الميليشيات بعد مصرع 53 من عناصرها وجرح آخرين.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات الميليشيات في الجبهتين ودمرت عربة مدرعة و3 أطقم، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية عربة BMB وعربتين مدرعتين و5 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، مما أدى لمصرع جميع من كانوا على متنها.

الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)

وكانت قوات الجيش قد أعلنت أمس الجمعة، كسر هجوم لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة ومصرع 30 عنصراً حوثياً.

إلى ذلك، تصدت قوات الجيش اليمني، السبت، لهجوم واسع شنته ميليشيات الحوثي على مواقع شمالي محافظة حجة، شمال غرب البلاد.

وقال النقيب علي الضبيبي، إن قوات الجيش تصدت لهجوم واسع لميليشيات الحوثي شنته على عدة قطاعات في مديريات عبس وحرض وغرب مستبأ شمالي المحافظة.

وأكد الضبيبي أن العشرات من العناصر المهاجمة التابعة للميليشيات سقطوا بين قتلى وجرحى، فيما تم إعطاب آليات عسكرية، بينها مدرعة، بحسب إعلام المنطقة العسكرية الخامسة.

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وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية مساندة لقوات الجيش خلال صد هجمات الحوثيين، بينها غارتان استهدفت إحداهما تجمعات حوثية ودورية عسكرية تحمل رشاشاً من "عيار 23" في بني حسن، وأخرى استهدفت لمجاميع كبيرة من الميليشيات مع رشاش من "عيار 23" في مديرية حرض.

ويأتي الهجوم الجديد لميليشيا الحوثي بعد أسبوعين من تكبدها خسائر بشرية كبيرة منذ منتصف الشهر الماضي، في هجمات انتحارية لتحقيق اختراق ميداني في مسرح عمليات المنطقة العسكرية الخامسة واستعادة مواقع وقرى كانت خسرتها في عملية مباغتة لقوات الشرعية في مارس الماضي.

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