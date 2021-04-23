قصف مدفعي حوثي على قرى سكنية غرب اليمن

جددت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، الجمعة، قصفها المدفعي على قرى الدريهمي جنوبي الحديدة، غربي اليمن، في سياق جرائمها المستمرة بحق المدنيين وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات أطلقت عدداً من قذائف الهاون الثقيل باتجاه القرى السكنية ومزارع المواطنين في قرية القضبة جنوب غرب المديرية.

وأحدث القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي دوي انفجارات عنيفة أثارت الخوف والرعب في أوساط الأهالي، وفقاً للإعلام العسكري للقوات المشتركة.

يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف ميليشيا الحوثي بالأسلحة الرشاشة مديرية حيس، جنوبي الحديدة.

وبحسب مصادر محلية، فإن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة مكثفة على الأحياء السكنية في مركز المدينة ما تسببت في بث الخوف والرعب بأوساط الأهالي.

كما استهدفت ميليشيات الحوثي مزارع المواطنين غرب حيس لتستمر في انتهاكاتها ضد المدنيين وخروقاتها للهدنة الأممية وسط صمت أممي ودولي.