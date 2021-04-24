تدمير أطقم عسكرية ومسيرتين مفخختين للحوثيين في مأرب

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تدمير طائرتين مفخختين تابعتين للحوثيين أثناء اقترابهما من جبهة المشجح، غربي محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهتي المشجح والكسارة غربي مأرب، وتمكنت خلالها من تدمير ثلاثة أطقم عسكرية كانت محمّلة بالأسلحة والذخائر.

وأكد أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وأضاف أن دفاعات الجيش اعترضت ودمّرت طائرتين مفخختين أثناء اقترابهما من سماء جبهة المشجح، فيما دمّرت مدفعية الجيش 3 أطقم كانت محمّلة بأسلحة وذخائر، كما استهدفت مواقع حوثية متفرقة وكبّدتها خسائر بشرية ومادية.

وعلى وقع المعارك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تحركات وتعزيزات الميليشيات الحوثية غرب مأرب وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منها تدمير 5 عربات مدرعة و3 أطقم كانت تحمل تعزيزات، مما أدى لمصرع كل من كانوا على متنها.

ودكت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية غربي مأرب. وتخوض قوات الجيش اليمني معارك عنيفة ضد عناصر الميليشيات الانقلابية غربي مأرب.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش اليمني، مساء الجمعة، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية بجبهة مقبنة، غربي تعز.

كما أوضح مصدر ميداني أن مواجهات متقطعة دارت في مناطق الطوير بجبهة مقبنة، بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي.