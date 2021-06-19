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إصابة مواطن وزوجته بقصف حوثي على منزلهما بالحديدة

الدمار إثر
قصف الحوثيين على أحياء شعبية في الحديدة - أرشيفية
اليمن والحوثي

إصابة مواطن وزوجته بقصف حوثي على منزلهما بالحديدة

أصيب عامل في مجمع إخوان ثابت داخل مدينة الحديدة، إثر القصف الحوثي

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

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أصيب مواطن وزوجته، فيما تضرر منزلهما، إثر قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، السبت، على القرى السكنية جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون على منازل المواطنين في قرية بيت مغاري غرب مركز مديرية حيس.

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي أسفر عن إصابة مواطن يدعى طارق عبدالله سعيد (32 عاما) وزوجته نعمة حسن مغاري (25 عاما)، بشظايا مقذوف أثناء تواجدهما في منزلهما.

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وأشارت المصادر إلى أن الأهالي هرعوا إلى منزل المصاب وقاموا بإسعافة مع زوجته لتلقي العلاج. ولفتت إلى أن القصف الحوثي أسفر أيضا عن أضرار مادية جسيمة في منزلين يعودان لـطارق وشقيقه محمود.

في السياق، أصيب عامل في مجمع إخوان ثابت داخل مدينة الحديدة، السبت، إثر قصف شنته ميليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن الميليشيا الحوثية ارتكبت جريمة جديدة بحق عمال مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة.

وأوضح أن المجمع تعرض لقصف مباشر من مسلحي الحوثي، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين فيه.

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