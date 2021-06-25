بريطانيا: هجوم الحوثي على مأرب لا يساعد على وقف النار

أكدت مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة، باربرا وودورد، الجمعة، أن هجوم الحوثي على مأرب لا يساعد في وقف النار.

وقالت في مقابلة مع "العربية": "نشجع على أي حوار يفضي لحل سياسي في اليمن".

مادة اعلانية

كما أضافت "سنحمل المسؤولية للحوثي إذا انفجر خزان صافر"، مؤكدة أن أزمة هذا الخزان قد تؤدي لكارثة بيئية.

يذكر أن مأرب تشهد منذ فبراير الماضي هجمات حوثية، على الرغم من كافة الدعوات الدولية لوقف التصعيد العسكري، خوفا على ما يقارب مليون نازح في المحافظة.

ومنذ أسابيع انطلقت وساطة عمانية برعاية الأمم المتحدة للدفع نحو وقف النار في البلاد، إلا أن الميليشيات لا تزال مستمرة في هجماتها مقوضة المساعي الدولية لتحقيق هذا الهدف.

مفاوضات فيينا

وتطرقت للملف الإيراني، وقالت "إن وقت مفاوضات فيينا لن يكون طويلاً"، مطالبة رئيس إيران الجديد إبراهيم رئيسي بالعودة للاتفاق النووي.

ومنذ بداية أبريل الماضي، تجتمع وفود الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في أحد فنادق العاصمة النمساوية، من أجل إعادة إحياء الاتفاقية التي أبرمت بين طهران والدول الكبرى قبل سنوات، لكنها تهاوت على وقع الانتهاكات والخروقات.

إلا أن الجولات الست التي جرت سابقا لم تتوصل حتى الساعة إلى حل لكافة المسائل العالقة والمعقدة، لاسيما مسألة آلاف العقوبات الأميركية التي فرضت على قطاعات شتى في البلاد، وعلى مسؤولين إيرانيين أيضا.

مساعدات إنسانية لسوريا

أما في الملف السوري، فقالت المسؤولة البريطانية إن "الوضع الإنساني في سوريا أمر ملح"، مشيرة إلى أن المعونات التي تسلم عبر دمشق تأخذ وقتا طويلا.

كما أضافت "نسعى لافتتاح معابر لإيصال المساعدات للسوريين، فملايين الأشخاص في سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية".