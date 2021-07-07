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رئيس الأركان اليمني: سنحتفل قريباً بنصر يمني عربي في صنعاء

رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارة تفقدية قام بها الثلاثاء إلى المنطقة العسكرية السادسة
الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارته للمنطقة العسكرية السادسة
اليمن والحوثي

رئيس الأركان اليمني: سنحتفل قريباً بنصر يمني عربي في صنعاء

الفريق الركن صغير بن عزيز قام بزيارة تفقدية إلى المنطقة العسكرية السادسة، وأكد أن القوات المسلحة وبإسناد من التحالف ماضية في استكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية من قبضة الحوثيين

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العربية.نت - أوسان سالم 

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تعهّد رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بـ"الاحتفال قريباً بنصر يمني عربي أصيل" على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء.

وأكد رئيس أركان الجيش اليمني، خلال زيارة تفقدية قام بها الثلاثاء إلى المنطقة العسكرية السادسة، أن القوات المسلحة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية ماضية في استكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارته للمنطقة العسكرية السادسة
  • الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارته للمنطقة العسكرية السادسة
  • الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارته للمنطقة العسكرية السادسة
2 صور
الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارته للمنطقة العسكرية السادسة
الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارته للمنطقة العسكرية السادسة
الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارته للمنطقة العسكرية السادسة
الفريق الركن صغير بن عزيز خلال زيارته للمنطقة العسكرية السادسة

وقال إن قوات الجيش في كافة القطاعات والمحاور تنفّذ المهام الموكلة إليها وفقاً للخطط المرسومة وتحقق نجاحات كبيرة.

ولفت الفريق بن عزيز إلى ما يتحقق من انتصارات كبيرة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء.

وأضاف: "الشعب اليمني بات أكثر وعياً بأن هذه الميليشيات الكهنوتية لا هدف لها سوى تدمير اليمن وقتل اليمنيين".

وتوقع رئيس أركان الجيش اليمني أن "الشعب اليمني بأكمله سيثور ضد هذه الميليشيا الإيرانية وسيلفظها إلى غير رجعة".

الجيش اليمني في جبهة مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني في جبهة مأرب (أرشيفية)
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وأشار الفريق بن عزيز إلى أن الأيام القادمة ستكون حافلة بالأخبار السارّة، وسيتحقق النصر في القريب العاجل. وقال: "سنحتفل قريباً بنصر يمني عربي أصيل على المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء بإذن الله".

من جانبه، أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، أن منتسبي المنطقة على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، منوهاً بالالتفاف الشعبي الكبير لقبائل الجوف وأبنائها حول قوات الجيش ورفضهم لجرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية وتواجدها في مناطقهم.

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