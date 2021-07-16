.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اليمن.. مبادرة محلية لشق طريق جديد لمدينة تعز المحاصرة

main This picture taken in the mountains near Yemen's third city of Taez, shows the construction of a road that will serve as a lifeline between Taez, besieged by Huthi rebels, and the southern city of Aden, the internationally recognised government's temporary capital, on July 12, 2021. In the absence of effective local authority, citizens and businesspeople stepped in six months ago to raise cash to fund a new 182 kilometre (113 mile) alternative to the notoriously dangerous Hayjat al-Abed route.
من عملية شق الطريق الجديد الذي يؤمل أن يفك الحصار عن تعز
اليمن والحوثي

اليمن.. مبادرة محلية لشق طريق جديد لمدينة تعز المحاصرة

بدأ العمل بمشروع طريق زريقة الشام بمبادرة محلية منذ ستة أشهر ليصبح بديلاً عن طريق هيجة العبد الذي ينطوي سلوكه على مخاطر

متابع الغاء المتابعة

تعز – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تعمل جرافات على شق طريق بين الجبال يأمل القائمون عليه في أن يصبح شرياناً رئيسياً لمدينة تعز المحاصرة من الحوثيين في اليمن ويصلها بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية.

وبدأ العمل بمشروع طريق زريقة الشام بمبادرة محلية منذ ستة أشهر. ويعتمد المشروع على تبرعات من رجال أعمال ومواطنين يمنيين. وينطلق الطريق من مديرية الشمايتين في تعز مروراً بلحج حتى يصل إلى البريقة في عدن.

من عملية شق الطريق الجديد
من عملية شق الطريق الجديد

وهناك طريق آخر، طريق هيجة العبد، عند منحدر جبلي مع منعطفات ضيقة يصل تعز بالعالم الخارجي، لكن سلوكه صعب وينطوي على مخاطر.

وطريق هيجة العبد هو الوحيد الذي لا يخضع لسيطرة الحوثيين، وهو شريان الحياة الرئيسي لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2015 من الشمال والشرق والغرب، والطريق الوحيد الذي يربط المدينة بمناطق الحكومة اليمنية.

وتوقفت الحركة تقريباً في طريق هيجة العبد، وفق سكان، بسبب السيول ووعورة الطريق.

من عملية شق الطريق الجديد
من عملية شق الطريق الجديد

وتعز هي إحدى أكثر المدن تأثّراً بالحرب منذ بداية النزاع في منتصف 2014.

وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويسكنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية الشرعية، لكن الحوثيين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر.

وأوضح المنسق العام لمشروع الطريق الجديد الشيخ عبدالله عبده المحمدي أن هذا الطريق "له أهمية بالغة على كافة المستويات"، مشيراً الى أنه "سيخفف الكثير من معاناة المواطنين".

من عملية شق الطريق الجديد
من عملية شق الطريق الجديد
ميليشيا الحوثي تمنع الأمم المتحدة مجدداً من صيانة "صافر"  اليمن اليمن والحوثي ميليشيا الحوثي تمنع الأمم المتحدة مجدداً من صيانة "صافر" 

وتكمن أهمية الطريق في أنه سيكون بشكل مستقيم ويمر عبر واد لا عبر طريق وعرة.

وأكد مسؤول الرقابة الفنية في طريق زريقة الشام المهندس وائل المعمري أن "شريان تعز الجديد سيكون هذا الطريق الحيوي الاستراتيجي"، موضحاً أن أهميته تكمن في أنه "الطريق الأمثل من حيث طول المسار والانسيابية والموقع الجغرافي".

ولن يتجاوز مسار الطريق أكثر من 182 كيلومتراً، بحسب المعمري الذي أوضح قائلاً: "نشق هذا الطريق في زمن الحرب.. الطريق يتم تمويله عبر مساهمة مجتمعية من مؤسسات خيرية داعمة وفاعلي الخير وفئات مجتمعية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
اكتشاف اكتشاف "بئر نبيذ" في إيران.. وهكذا تكّون محتواه
عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة
"سيدة القطار" تروي للعربية.نت تفاصيل الواقعة التي أغضبت المصريين 
الشوكولاتة ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت الشوكولاتة ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت
هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى.. هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى..
قبل أن تذهب
يغذي الحرم المكي بالمياه منذ 25 عامًا.. ماذا تعرف عن خزان ملكان؟
يغذي الحرم المكي بالمياه منذ 25 عامًا.. ماذا تعرف عن خزان ملكان؟
اكتشف المزيد