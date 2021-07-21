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واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن

tim lenderking تيم ليندركينغ
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ
اليمن والحوثي

واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن

شدد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ على أهمية أن ينجح هذا الإجماع في جذب الأطراف اليمنية إلى التفاوض بحسن نية

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء، وجود إجماع دولي وإقليمي ليس له مثيل على إنهاء الصراع في اليمن.

وفي بيان مقتضب نشره حساب وزارة الخارجية الأميركية على "تويتر"، هنأ ليندركينغ اليمنيين بمناسبة عيد الأضحى، وأعرب عن أمله في أن يساهم التوافق الدولي إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإلى حل سياسي.

تيم ليندركينغ يلتقي وزير الخارجية اليمني في يونيو الماضي
تيم ليندركينغ يلتقي وزير الخارجية اليمني في يونيو الماضي

وقال ليندركينغ: "بينما نحن نحتفل بعيد الأضحى، ما زال النزاع في اليمن مستمرا".

وأضاف: "نأمل في أن يساهم الإجماع الدولي والإقليمي، الذي ليس له مثيل، بالدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار والدخول في حل سياسي لأزمة البلاد".

بيان المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ
بيان المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ
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وشدد على أهمية أن ينجح هذا الإجماع الدولي في جذب الأطراف اليمنية إلى التفاوض بحسن نية والذي من خلاله يتم جلب الراحة لليمنيين.

وتمنى المبعوث الأميركي "لكل اليمنيين في جميع أرجاء العالم، خاصة أولئك الذين يقضون هذا العيد بعيدا عن أسرهم وأصدقائهم.. عيد سعيداً وحجاً مبروراً".

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