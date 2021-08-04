الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بالبيضاء ومأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تحرير مواقع جديدة في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال المركز للجيش اليمني إن قوات الجيش والمقاومة أحرزت تقدمات مهمة في جبهة نعمان، شمال شرق البيضاء.

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وأشار إلى أن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية حررت عدداً من المواقع في ذات الجبهة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيها قوات الجيش والمقاومة تقدمها في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب المجاورة، حيث أحرزت تقدماً جديداً، بعد هجوم شنته على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش شنت أمس الثلاثاء هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة المشيريف، جنوب محافظة مأرب.

وأكد أن الهجوم أسفر عن تحرير جبل البياض بالكامل، ودحر ميليشيا الحوثي، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح.

وقُتل في المواجهات أكثر من 14 عنصراً من الميليشيا وأصيب العشرات، بينما استعادت قوات الجيش عدداً من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الحوثيين، بحسب الموقع.

ورافق الهجوم قصف مدفعي شنته مدفعية الجيش على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات في الجبهة ذاتها أدى لقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثي.

من جهته، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات جوية تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح غرب مأرب.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة استهدفت التعزيزات الحوثية القادمة من محافظة البيضاء وألحقت بها خسائر بشرية ومادية.