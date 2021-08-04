.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بالبيضاء ومأرب

A Yemeni government fighter holds a machine gun bullet belt at a frontline position during fighting against Houthi fighters in Marib, Yemen March 16, 2021. Picture taken March 16, 2021. REUTERS/Ali Owidha
الجيش اليمني في جبهات مأرب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بالبيضاء ومأرب

الجيش شن الثلاثاء هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في جبهة المشيريف، جنوب محافظة مأرب وحرر جبل البياض بالكامل

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تحرير مواقع جديدة في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال المركز للجيش اليمني إن قوات الجيش والمقاومة أحرزت تقدمات مهمة في جبهة نعمان، شمال شرق البيضاء.

وأشار إلى أن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية حررت عدداً من المواقع في ذات الجبهة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جبهات القتال في البيضاء (أرشيفية)
من جبهات القتال في البيضاء (أرشيفية)

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيها قوات الجيش والمقاومة تقدمها في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب المجاورة، حيث أحرزت تقدماً جديداً، بعد هجوم شنته على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش شنت أمس الثلاثاء هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة المشيريف، جنوب محافظة مأرب.

وأكد أن الهجوم أسفر عن تحرير جبل البياض بالكامل، ودحر ميليشيا الحوثي، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح.

وقُتل في المواجهات أكثر من 14 عنصراً من الميليشيا وأصيب العشرات، بينما استعادت قوات الجيش عدداً من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الحوثيين، بحسب الموقع.

الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
الحديدة.. مقتل وإصابة 28 مدنياً بنيران الحوثي خلال شهر اليمن اليمن والحوثي الحديدة.. مقتل وإصابة 28 مدنياً بنيران الحوثي خلال شهر

ورافق الهجوم قصف مدفعي شنته مدفعية الجيش على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات في الجبهة ذاتها أدى لقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثي.

من جهته، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات جوية تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح غرب مأرب.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة استهدفت التعزيزات الحوثية القادمة من محافظة البيضاء وألحقت بها خسائر بشرية ومادية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: "الله لا يسامحهم"
الأكثر قراءة
يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر
هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي
ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة
انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس
"بكير يا بنتي".. طفلة الـ7 سنوات تفجع لبنان برصاص طائش
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
قبل أن تذهب
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
اكتشف المزيد