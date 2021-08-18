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اليمن.. مصرع 15 حوثيا بكمين للجيش والتحالف يسحق مجاميع في مأرب  

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تعبيرية
اليمن والحوثي

اليمن.. مصرع 15 حوثيا بكمين للجيش والتحالف يسحق مجاميع في مأرب

مدفعية الجيش دمرت طقماً كان قد أوصل تلك العناصر إلى أقرب نقطة من الموقع قبل أن تقع في كماشة الجيش الوطني

العربية. نت - أوسان سالم 

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سقط قتلى من ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، الثلاثاء، في كمين محكم نفذته قوات الجيش اليمني، في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن الكمين أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 حوثيًا أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة بجبهة المشجح.

عناصر من الجيش اليمني في مأرب - المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة
عناصر من الجيش اليمني في مأرب - المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة

وأوضح أن مدفعية الجيش دمرت طقماً كان قد أوصل تلك العناصر إلى أقرب نقطة من الموقع قبل أن تقع في كماشة الجيش الوطني.

إلى ذلك، سحقت غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، ‏مجاميع حوثية مما يعرف بـ "كتيبة ‎الحسين"، أمس الاثنين، غرب مأرب.

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وذكرت مصادر ميدانية، أن ميليشيات الحوثي دفعت بمجاميع من قوات النخبة في كتيبة الحسين ذات التدريب الإيراني إلى جبهة رحبة في محاولة لتحقيق تقدم ميداني، بحسب ما ذكره موقع "الساحل الغربي" اليمني.

وأضافت إن الغارات المركزة لطائرات تحالف دعم الشرعية كانت كفيلة بسحق تلك المجاميع مع معداتها القتالية.

وأكدت، أن من بين القتلى قيادات حوثية كانت تقود الهجوم، بدون ذكر تفاصيل عن رتبها العسكرية المنتحلة.

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