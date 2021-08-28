غوتيريش للعربية: على الحوثيين إدراك أهمية وقف الأعمال العدائية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعربية إن على الحوثيين إدراك مدى أهمية وقف الأعمال العدائية.

وأوضح غوتيريش قائلا "أعتقد أنه سيكون هناك خط استمرارية لعملنا .. على الحوثيين إدراك مدى أهمية وقف الأعمال العدائية، ومن ناحية أخرى من المهم أن تفهم الحكومة اليمنية أهمية إبقاء الموانئ والمطارات مفتوحة، لكننا في موقف ينتظر فيه كل جانب ليرى ما سيفعله الآخر ".

غوتيريش لــ #العربية: على الحوثيين إدراك مدى أهمية وقف الأعمال العدائية pic.twitter.com/lF6tInm9sQ — العربية (@AlArabiya) August 27, 2021

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في السياق قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة مفخّخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، وأضاف التحالف أن ميليشيات الحوثي تواصل محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.