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فيديو.. اقتحام الجيش مواقع حوثية وفرار الميليشيا في مأرب

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اليمن والحوثي

فيديو.. اقتحام الجيش مواقع حوثية وفرار الميليشيا في مأرب

قوات الجيش اليمني أعلنت تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي غرب محافظة مأرب خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

العربية.نت - أوسان سالم 

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نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء الثلاثاء، مشاهد نوعية لاقتحام قوات الجيش الوطني مواقع وثكنات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات غرب مأرب.

وتظهر المشاهد تحرير مواقع جديدة وملاحقة الجيش اليمني لعناصر الميليشيات الانقلابية، التي تفر على وقع ضربات الجيش والمقاومة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية.

كما نشر المركز جانب من المعارك الليلية العنيفة بين الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية بجبهة الكسارة غرب مأرب.

ونشر أيضاً جانب من المعارك ضد ميليشيات الحوثي في جبهة ملبودة غرب مأرب.

وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت في وقت سابق الثلاثاء تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير عدّة مواقع في جبهة الكسارة، وسط سقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة، لليوم الثاني على التوالي، في مختلف جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب، وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.

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