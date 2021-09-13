.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس حكومة اليمن وسفير الإمارات يؤكدان أهمية استكمال اتفاق الرياض

  • الخط
رئيس الوزراء اليمني يستقبل السفير الإماراتي لدى اليمن

رئيس حكومة اليمن وسفير الإمارات يؤكدان أهمية استكمال اتفاق الرياض

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس الحكومة اليمني معين عبدالملك، والسفير الإماراتي لدى اليمن، سالم الغفلي اليوم الاثنين، على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم وتمكين الحكومة اليمنية من أداء أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وتوحيد الجهود لمواجهة وردع الاعتداءات الحوثية المستمرة والدور الإيراني التخريبي في البلاد، وآخرها استهداف ميناء المخا التجاري، والعدوان المتواصل على المدنيين والنازحين في مأرب، وكذا الأعيان المدنية في السعودية، وتهديد الملاحة الدولية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مجالات التعاون والدعم المستقبلي للحكومة من قبل الإمارات لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي، وإعادة الإعمار امتدادا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم الشرعية ومؤسساتها حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إضافة إلى تنسيق وجهات النظر تجاه عدد من القضايا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".

إحلال السلام

كما شدد معين عبدالملك، على ضرورة تمكين الحكومة من أداء عملها والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات، منوها بالجهود الحثيثة التي تبذلها قيادة السعودية، وأهمية الدور الإماراتي المساند في هذا الجانب.

وأكد رئيس الوزراء، أن التطورات الأخيرة تستدعي تضافر الجهود وتكاملها، مشيرا إلى أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس اليمني حريصة على إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

من جانبه، أكد السفير الإماراتي دعم بلاده الكامل للحكومة اليمنية، وحرصها على وحدة واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.. مجددا موقف الإمارات الداعم لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وأهمية الالتزام بذلك.

كما أكد دعم الإمارات لكل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. "معه حسيت أني بخير"
احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية
للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة
قبل أن تذهب
سيناتور ديمقراطي يعيق إقرار خطة بايدن للإصلاحات الاجتماعية
سيناتور ديمقراطي يعيق إقرار خطة بايدن للإصلاحات الاجتماعية
اكتشف المزيد