.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مأرب.. ضبط خلية إرهابية حوثية خططت لتفجير سوق شعبي  

  • الخط
عناصر الجيش اليمني في مأرب
من عناصر الجيش اليمني في مأرب

مأرب.. ضبط خلية إرهابية حوثية خططت لتفجير سوق شعبي

الحوثيون خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بعد فشلهم في تحقيق أي تقدم ميداني في جبهات القتال وتكبدهم خسائر فادحة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الأربعاء، عن "ضبط خلية إرهابية بحوزتها خرائط وإحداثيات وعبوات ناسفة متفجرة، كانت تخطط لزرعها في سوق شعبي لبيع الأغنام بالمدخل الشرقي لمحافظة مأرب.

ونقل بيان أصدرته وزارة الداخلية، عن قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد الركن سليم السياغي، أن عناصر الخلية الإرهابية تدار من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، وأسند إليها القيام بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين في الأسواق الشعبية والطرق العامة وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، بعد أن فشلت كافة محاولاتها في تحقيق أي تقدم ميداني في جبهات القتال وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأضاف السياغي أن الأجهزة الأمنية قامت بالرصد الدقيق والمتابعة لتحركات عناصر الخلية الإرهابية، ونجحت في ضبطها قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها الإرهابية بحق المدنيين.

وأشار إلى أن استمرارية ميليشيا الحوثي بهذا السلوك الممنهج في استهداف المدنيين الأبرياء وإرهابهم يكشف عن العقلية الإجرامية والمنطلقات العقائدية المتطرفة.

وقدم قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب الشكر للمواطنين من أبناء المحافظة والساكنين فيها على تعاونهم الكبير مع رجال الأمن وحرصهم على إحباط كافة مخططات الحوثيين الإرهابية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مأرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟ ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟
رحالة سعودي بمهنة معلم طاف 52 دولة في 3 قارات رحالة سعودي بمهنة معلم طاف 52 دولة في 3 قارات
الأكثر قراءة
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية
ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة
سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته
ما حقيقة زواج تامر حسني سراً بعد انفصاله عن بسمة بوسيل؟ ما حقيقة زواج تامر حسني سراً بعد انفصاله عن بسمة بوسيل؟
قبل ولادة طفلته بأيام.. وفاة فنان مصري في حادث سير قبل ولادة طفلته بأيام.. وفاة فنان مصري في حادث سير
قبل أن تذهب
الأولوية الأميركية لردع إيران بعد الانسحاب من أفغانستان.. كيف؟
الأولوية الأميركية لردع إيران بعد الانسحاب من أفغانستان.. كيف؟
اكتشف المزيد