مأرب.. ضبط خلية إرهابية حوثية خططت لتفجير سوق شعبي  

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الأربعاء، عن "ضبط خلية إرهابية بحوزتها خرائط وإحداثيات وعبوات ناسفة متفجرة، كانت تخطط لزرعها في سوق شعبي لبيع الأغنام بالمدخل الشرقي لمحافظة مأرب.

ونقل بيان أصدرته وزارة الداخلية، عن قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد الركن سليم السياغي، أن عناصر الخلية الإرهابية تدار من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، وأسند إليها القيام بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين في الأسواق الشعبية والطرق العامة وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، بعد أن فشلت كافة محاولاتها في تحقيق أي تقدم ميداني في جبهات القتال وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة.

مادة اعلانية

وأضاف السياغي أن الأجهزة الأمنية قامت بالرصد الدقيق والمتابعة لتحركات عناصر الخلية الإرهابية، ونجحت في ضبطها قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها الإرهابية بحق المدنيين.

وأشار إلى أن استمرارية ميليشيا الحوثي بهذا السلوك الممنهج في استهداف المدنيين الأبرياء وإرهابهم يكشف عن العقلية الإجرامية والمنطلقات العقائدية المتطرفة.

وقدم قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب الشكر للمواطنين من أبناء المحافظة والساكنين فيها على تعاونهم الكبير مع رجال الأمن وحرصهم على إحباط كافة مخططات الحوثيين الإرهابية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مأرب.