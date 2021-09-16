هادي: متفقون مع أميركا على عدم نقل التجربة الإيرانية لليمن

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندر كينغ لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة وسبل تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب في اليمن.

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وأكد هادي على حرصه الشديد على حقن دماء اليمنيين والجلوس إلى طاولة الحوار لأنه السبيل الأمثل لإنهاء حالة الحرب المفروضة التي يعاني من تداعياتها الشعب اليمني.

كما اتفق الرئيس مع الرؤية الأميركية حول القضايا الاستراتيجية، وفي مقدمتها على ضرورة عدم نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن والمنطقة وتأمين خطوط الملاحة الدولية ومحاربة الإرهاب.

الضغوط الدولية هامة

كذلك أيّد كل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إلى ذلك، لفت إلى أهمية الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي الانقلابية لوقف التصعيد واستهداف الأبرياء ومخيمات النزوح وغيرها من الأعمال المستهدفة للمدن والموانئ، في إشارة منه إلى أفعال الميليشيا الأخيرة باستهداف ميناء المخا، وإحراق مخازن المواد الإغاثية والإنسانية.

الموقف الدولي تجاه اليمن واحد

من جانبه، أكد المبعوث الأميركي على دعم جهود الحكومة اليمنية ورغبتها بالسلام لمصلحة الشعب اليمني، لافتا إلى خطورة سلوك إيران في المنطقة بما تمثله من إشارات سلبية على السلام.

وأكد على وحدة الموقف الدولي تجاه اليمن والرغبة الكبيرة في تحقيق السلام العادل.

فيما حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

أول زيارة

يشار إلى أن هذا اللقاء جاء بعدما استقبل هادي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبحث الطرفان آفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن، وذلك في زيارة هي الأولى لغروندبرغ منذ أن تولى منصبه كمبعوث خاص للأمم المتحدة في 5 سبتمبر 2021.

وكانت الأمم المتحدة شددت في بيان سابق لها على حرص المبعوث الأممي، على التواصل مع اليمنيين والمعنيين الرئيسيين الآخرين حول كيفية إيجاد حلول دائمة للنزاع والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للجميع تنهي الحرب وتلبّي تطلّعات الشعب اليمني.