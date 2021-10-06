ألمانيا: حان الوقت لإنهاء هجوم الحوثي العسكري على مأرب

جددت ألمانيا اليوم الأربعاء دعوتها ميليشيات الحوثي في اليمن إلى العودة لطاولة المحادثات السياسية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية دينيس كوميتات بتغريدة على حسابه على تويتر أن بلاده تدين هجمات الحوثيين على مأرب، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف حي الروضة وأوقع عددا من القتلى بينهم طفلان.

تدين #ألمانيا 🇩🇪 هجمات #الحوثيين على حي الروضة في 3 أكتوبر، والتي تسببت في مقتل العديد من المدنيين. حان الوقت لإنهاء الهجوم العسكري للحوثيين واستئناف المحادثات السياسية تحت مظلة #الأمم_المتحدة.@OSE_Yemen — Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) October 6, 2021

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كما أضاف "حان الوقت لإنهاء الهجوم العسكري للحوثيين واستئناف المحادثات السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة."

مقتل وإصابة أطفال

وكان نائب وزير الخارجية الألماني ميغيل برغر، أشار في مقابلة أمس مع "العربية"، إلى أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في اليمن

يذكر أن الهجوم الصاروخي الذي طال مدينة مأرب اليمنية الاستراتيجية يوم الأحد، أدى إلى مقتل امرأة وطفلين وإصابة 30 آخرين على الأقل، وفق ما أفادت مصادر عسكرية.

كما أوضحت المصادر في حينه لوكالة فرانس برس، أن ضربتين صاروخيتين للحوثيين أصابتا منطقة سكنية في المدينة، مضيفة أن من بين الجرحى ست نساء وخمسة أطفال.

و استهدف أحد الصواريخ منزل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، فيما أصاب الصاروخ الثاني منازل مدنية مجاورة".

يشار إلى أن الحوثيين صعدوا جهودهم للسيطرة على مأرب منذ فبراير الماضي على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى وقف هذا الهجوم على المحافظة التي تؤوي آلاف النازحين.