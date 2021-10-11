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المبعوث الأممي يدين هجوم عدن.. "يزيد من انعدام الثقة"

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من موقع استهداف محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني في مدينة عدن (10 أكتوبر 2021- فرانس برس)

المبعوث الأممي يدين هجوم عدن.. "يزيد من انعدام الثقة"

دبي - العربية.نت

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دان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشدة، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف أمس موكب محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الزراعة اليمني سالم السقطري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال في بيان نشره مكتبه عبر حسابه على تويتر "هجمات كهذه تزيد انعدام الثقة، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام".

شاهد الصور الأولية للانفجار الذي استهدف موكب محافظ عدن اليمن شاهد الصور الأولية للانفجار الذي استهدف موكب محافظ عدن

الاتحاد الأوروبي أيضاً

بدورها، دانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن بشدة الهجوم، الذي استهدف مسؤولين حكوميين، واصفة إياه "بالفظيع".

وأضافت عبر حسابها على تويتر أن تنفيذ اتفاق الرياض يعتبر "أمرا ملحا"، مؤكدة أن اليمنيين في جميع أنحاء البلاد يستحقون "العيش بسلام".

وكانت كل من الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والبحرين والكويت ومصر شجبت الهجوم، مؤكدة أنه عمل إرهابي جبان.

سقوط 6 قتلى

يذكر أن 6 قتلى سقطوا أمس الأحد بانفجار سيارة ملغومة استهدف موكباً يقل المسؤولين، إلا أنهما نجا من الانفجار.

من موقع استهداف محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني في مدينة عدن
من موقع استهداف محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني في مدينة عدن

فيما أوضح مصدر أمني يمني لوكالة فرانس برس أن "سيارة ملغومة كانت تقف في الخط العام بشارع المعلا انفجرت أثناء مرور موكب مسؤولين، بينهم محافظ عدن ووزير الزراعة"، وكلاهما من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي.

كذلك أفاد المصدر بمقتل 5 من مرافقي الشخصيتين الرسميتين، وإصابة 11 شخصاً بينهم 3 مدنيين.

فيما توفي مصاب في وقت لاحق متأثراً بجراحه، ما رفع الحصيلة إلى 6 قتلى.

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