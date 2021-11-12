التحالف يستهدف منظومة دفاع جوي حوثية جنوب مأرب

استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب.

وقالت مصادر، إن غارات التحالف دمرت منصات إطلاق الصواريخ والمقذوفات الحوثية بـصرواح غربي مأرب.

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إلى ذلك، شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، هجوماً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

وأوضح رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش والمقاومة ألحقوا بالميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وكان الجيش اليمني، أعلن أمس الأربعاء، أنه استعاد عدداً من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب.

غارات جوية للتحالف

كما أكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت، بالتزامن عدة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب مأرب، ودمّرت دبابة وعربة bmb و3 أطقم.

وشهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب اشتباكات هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في الأيام الماضية، وسط غارات مكثفة لتحالف دعم الشرعية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.