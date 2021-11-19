التحالف يدمر منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، تنفيذ 28 استهدافاً للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيات و19 آلية في جبهة مأرب، بالإضافة لمقتل 105 عناصر من الحوثيين في استهدافات مأرب والبيضاء الأخيرة.

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في سياق آخر، قال التحالف إنه نفذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لحماية قوات الساحل والمدنيين.

يأتي هذا بينما تمكنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الجمعة، من دحر ميليشيات الحوثي من عدة مواقع في جبهة الجوبة، جنوب محافظة مأرب.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية دحرت ميليشيا الحوثي من عدّة مواقع في جبهة الجوبة.

وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية دك تعزيزات الميليشيات في ذات الجبهة وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ودارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد تمكنت مدفعية الجيش أيضاً من تدمير 3 أطقم تابعة للميليشيات، وسقط من كان على متنها بين قتيل وجريح.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ضربات جوية مكثفة استهدفت الميليشيات الحوثية جنوبي وغرب المحافظة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات تابعة لها.

إلى ذلك، أكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، الجمعة، أن الجيش أحرز تقدمات مهمة في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب في عمليات هجومية ناجحة ضد ميليشيا الحوثي.

وأوضح في بيان صحافي أن العمليات شملت جبهات عدة، منها ملعا وأم ريش والعمود وذنة، وانتهت باستعادة مواقع مهمة واستنزفت الميليشيات على نحو كبير في قدراتها القتالية.

وقال إن المعارك الهجومية أسفرت أيضاً عن مقتل العشرات من تلك العناصر الإرهابية، والقبض على أعداد منها، كما تم استعادة أطقم قتالية وكميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر.

وفي الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، أكد الناطق الرسمي للجيش اليمني إحباط عدد من الهجمات للميليشيات، وتكبيدها خسائر في العتاد والعديد. وأشار إلى أن قوات الجيش في جبهة صرواح نفذت عدداً من الهجمات والكمائن الناجحة ضد عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية وكبدتها خسائر في العناصر والمعدات.

وقال العميد مجلي إن خسائر المعارك الأخيرة في أوساط الميليشيات شملت تدمير 9 عربات مدرعة و7 أطقم قتالية ومدفع من طراز"23م/ ط" وعربة BMB، مؤكداً أن كل ذلك دمرته مدفعية الجيش التي نفذت سلسلة من الضربات الموجعة للميليشيات ودمرت تحصيناتها.

وأضاف: "دمر الطيران المقاتل لدول تحالف دعم الشرعية بعشرات الغارات والاستهدافات الجوية مدفعي "23 م/ ط" وعربتي BMB ومخزن أسلحة و10عربات مدرعة و12 طقماً قتالياً كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للميليشيات الحوثية".