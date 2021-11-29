تقدم جديد للقوات المشتركة في محور حيس جنوب الحديدة

أحرزت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأحد، تقدماً جديداً في محور حيس من جهة مديرية الجراحي، جنوب الحديدة بعد ساعات من تعزيز سيطرتها في "مفرق ووادي سقم" في جهة مقبنة غرب تعز، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.

وشنت القوات المشتركة هجوماً في قطاع غرب حيس تكلل بتحرير منطقة الرون والتباب والمزارع المحيطة بها، والتي كانت تشكل أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات الحوثية جنوب مديرية الجراحي، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

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وأوضح البيان أن القوات المشتركة أجبرت الميليشيات الحوثية، بضربات مركّزة وخطة محكمة، على الفرار مخلفةً كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما تم تكبيدها خسائر بشرية ومادية، والسيطرة على مرابض مدفعية كانت تستخدمها في قصف منازل المواطنين داخل مدينة وضواحي حيس.

وتعمدت الميليشيات الحوثية تفجير مدرسة الرون قبيل اندحارها، وفق البيان.

وأظهر فيديو وزعه الإعلام العسكري جانباً من الاشتباكات وتوغل عناصر القوات المشتركة وانتشارهم وتمركزهم في مواقع الميليشيات الحوثية عقب تطهيرها.

كما تظهر المشاهد القوات المشتركة في مرابض المدفعية عقب السيطرة عليها. وتظهر المشاهد أيضاً جولة لقوات المشتركة داخل قرية الرون، وزيارة إلى المدرسة التي فجرتها الميليشيات الحوثية قبيل فرارها.

وكانت القوات المشتركة عززت السبت سيطرتها في مفرق ووادي سقم شرق حيس مكبدةً الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة بين سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات.