اليمن.. معارك عنيفة لدحر الحوثيين من جبهات غرب مأرب

قالت قوات الجيش اليمني، الخميس، إنها تخوض مسنودةً بالمقاومة الشعبية، معارك عنيفة لدحر الميليشيات الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن مدفعية الجيش "دكت ثكنات وتجمعات" للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب.

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إلى ذلك أحبط الجيش اليمني الخميس عملية تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً إلى عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة.

وقال قائد الوية الصقور في الجيش الوطني العميد أحمد القطريفي إن "قوات الجيش في جبهة آل ثابت تصدت لعميلة تسلل والتفاف قامت بها مجاميع من عناصر التمرد والإرهاب الحوثي على مواقع الجيش المحاذية لسوق آل ثابت المركزي".

وأضاف: "العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد من تحالف دعم الشرعية وأسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".

وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت مساء الأربعاء عن تحقيق تقدمات نوعية وانتصارات كبيرة في جبهات بيحان وعسيلان شمال شرق محافظة شبوة.

وأفاد مصدر عسكري ميداني بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من تحرير عدد من المناطق والمواقع الحاكمة في جبهات بيحان وعسيلان، وصولاً إلى السيطرة النارية على خط المجبجب الساق الرابط بين مديريتي بيحان وحريب.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 40 من عناصر الميليشيات الحوثية وتدمير ثلاثة أطقم قتالية ومدرعة تابعة لها، وفق المركز الإعلامي للجيش اليمني.

بالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة، ودمرت طقمين قتاليين للميليشيات الحوثية في منطقة الساق فسقط من كان على متنهما بين قتيل وجريح.