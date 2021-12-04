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فيديو.. تفكيك ألغام حوثية من حقول زراعية غرب اليمن

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اليمن والحوثي

فيديو.. تفكيك ألغام حوثية من حقول زراعية غرب اليمن

فريق هندسي تابع للقوات المشتركة فكك 40 لغماً زرعتها الميليشيا في أحد الحقول في قرية البليل شمالي مديرية حيس مما حرم الأهالي من ممارسة أعمالهم في مزارعهم

العربية.نت - أوسان سالم 

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تمكّنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك عشرات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الحقول الزراعية بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

الفرق الهندسية تحاول رصد الألغام في أحد حقول حيس الزراعية
الفرق الهندسية تحاول رصد الألغام في أحد حقول حيس الزراعية

ونقل إعلام القوات المشتركة، الجمعة، عن أحد العاملين في الفريق الهندسي قوله إن الفريق اكتشف عدد كبير من الحقول المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مزارع المواطنين.

وأضاف أن الفريق الهندسي فكك 40 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في أحد الحقول الزراعية في قرية البليل شمالي المديرية مما حرم الأهالي من ممارسة أعمالهم في مزارعهم.

اكتشاف لغم في أحد الحقول الزراعية في حيس
اكتشاف لغم في أحد الحقول الزراعية في حيس
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وأكد أن القوات المشتركة، وضمن جهودها الكبيرة في تأمين المناطق المحررة مؤخراً وإعادة تطبيع الحياة فيها، تواصل نزع وتفكيك حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي.

يذكر أن ميليشيا الحوثي حوّلت عدداً من الأودية الزراعية الخصبة في الساحل الغربي إلى حقول ألغام بعدما فخختها بأدوات الموت الخفية، وأودت تلك الألغام بحياة مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال.

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