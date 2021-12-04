فيديو.. تفكيك ألغام حوثية من حقول زراعية غرب اليمن

تمكّنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك عشرات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الحقول الزراعية بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ونقل إعلام القوات المشتركة، الجمعة، عن أحد العاملين في الفريق الهندسي قوله إن الفريق اكتشف عدد كبير من الحقول المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مزارع المواطنين.

مادة اعلانية

وأضاف أن الفريق الهندسي فكك 40 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في أحد الحقول الزراعية في قرية البليل شمالي المديرية مما حرم الأهالي من ممارسة أعمالهم في مزارعهم.

وأكد أن القوات المشتركة، وضمن جهودها الكبيرة في تأمين المناطق المحررة مؤخراً وإعادة تطبيع الحياة فيها، تواصل نزع وتفكيك حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي.

يذكر أن ميليشيا الحوثي حوّلت عدداً من الأودية الزراعية الخصبة في الساحل الغربي إلى حقول ألغام بعدما فخختها بأدوات الموت الخفية، وأودت تلك الألغام بحياة مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال.