.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مقتل قيادي حوثي بارز في مأرب.. والميليشيا تعترف

  • الخط
Yemeni fighters loyal to the Iran-backed Houthis raise their weapons during a rally in the capital Sanaa, on May 20, 2021. (AFP)
من ميليشيا الحوثي (فرانس برس)

مقتل قيادي حوثي بارز في مأرب.. والميليشيا تعترف

لم تورد الميليشيا تفاصيل عن مكان وتاريخ الوفاة واكتفت بالقول: "قتل في معركة"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، الاثنين، مصرع قيادي ميداني بارز في صفوفها في ظل احتدام المعارك مع الجيش الوطني في محافظة مأرب، وتكثيف طيران التحالف غاراته على مواقع للميليشيا في صنعاء.

خسائر الحوثي تتوالى بمأرب..الجيش يصد هجوما في العلم اليمن خسائر الحوثي تتوالى بمأرب..الجيش يصد هجوما في العلم

وكشفت وسائل إعلام تابعة للميليشيا، عن أن القيادي الميداني أبو أحداث العميد عبدالناصر علي عيضة علي المثنى، قائد ما يعرف بـ"اللواء الرابع حرس حدود" التابع للميليشيا قتل، وإنه سيشيع الاثنين في جامع الصالح بالعاصمة صنعاء.

كما دعا إعلام الميليشيات إلى الاحتشاد في المسجد لتشييع القيادي الذي ينتمي إلى منطقة بني بحر في مديرية ساقين التابعة لمحافظة صعدة معقل الميليشيا.

لا تفاصيل

ولم تورد وسائل الإعلام تلك تفاصيل عن مكان وتاريخ مقتل القيادي الحوثي واكتفت بالقول إنه قتل في المعركة، إلا أن مدنيين أكدوا أن القيادي الحوثي قتل مع آخرين في معارك محافظة مأرب.

إلا أن مصادر رجحت أن يكون قتل بغارة للتحالف على أحد مستودعات الحوثيين في صنعاء، إذ غالباً ما يكون القادة من هذا المستوى بعيدين عن خطوط النار.

القيادي الحوثي القتيل
القيادي الحوثي القتيل

هدوء حذر

جاء ذلك في وقت تستمر فيه الخسائر التي تتلقاها الميليشيا على جبهات عدة في محافظة مأرب اليمنية، حيث تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجوم حوثي على جبهة العلم شمال المحافظة، وشرق محافظة الجوف، الاثنين، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية ومقتل عدد من عناصرها.

إلى ذلك، تشهد المدينة هدوءاً حذراً بعد يوم شهد إطلاق 6 صواريخ باليستية تجاه المدينة سقط إحداها في حي المطار السكني.

من مخيم السميا الصحراوي في مأرب (فرانس برس)
من مخيم السميا الصحراوي في مأرب (فرانس برس)

يذكر أنه منذ فبراير الماضي (2021) تواصل الميليشيات هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيم في المنطقة.

وتأوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد